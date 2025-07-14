На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о результатах системы ранней профориентации

Путин заявил, что система ранней профориентации в РФ уже дает результат
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Работающая в РФ система ранней профориентации уже дает результат и развивается в правильном направлении. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что ранняя профориентация является вопросом, который постоянно находится в поле зрения.

«Определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет», — уточнил Путин.

Кроме того, увеличивается и прием в учебные заведения на эти направления.

«Так что в целом на правильном пути, что называется», — добавил президент.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала «Газете.Ru», что нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. Экономике все больше нужны специалисты с практическими навыками. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков».

Ранее эксперт объяснила, кто через пять лет будет зарабатывать больше остальных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами