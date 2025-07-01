Эксперт дала прогноз, выйдут ли «синие воротнички» из моды в России

Нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. В первую очередь она связана с падением престижа рабочих специальностей. Сложившийся культ высшего образования повысил конкуренцию за позиции «белых воротничков», в то время как экономике все больше нужны специалисты с практическими навыками. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков», рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«Сейчас компании активно работают над популяризацией рабочих специальностей, таких как механики и слесари. На фоне острого дефицита кадров конкуренция среди «синих воротничков» практически минимальна, при том что в вакансиях зачастую указывается зарплата выше, чем у офисных сотрудников. Пока «белые воротнички» ждут повышения, «синие» выбирают работодателя и диктуют условия», — объяснила она.

Особенно остро нехватка кадров ощущается в логистике. Отрасль стремительно развивается, поэтому растет востребованность складских специалистов, таких как кладовщики, комплектовщики товаров и операторы информационных систем управления складом (WMS). А ведь логистика — это кровь экономики. Без нее — пустые полки, остановленные заводы, кризис поставок. И те, кто сегодня выбирает профессию в логистике, могут войти в число самых востребованных специалистов.

Высокий спрос на профильных рабочих обусловлен осознанием реального вклада, который «синие воротнички» вносят в развитие отрасли. И все свидетельствует о том, что этот спрос сохранится надолго.

«Среди основных причин нехватки специалистов со средним профессиональным образованием — старение населения и демографическая яма 90-х. В СССР рабочие профессии, такие как плотник или механик, пользовались уважением и были престижными. Большинство «синих воротничков» на рынке труда сегодня — это представители старшего поколения. Например, в логистике средний возраст водителей превышает 50 лет, а среди сотрудников склада — кладовщиков и комплектовщиков товаров — он составляет 45 лет. Демографическая яма 90-х годов привела к сокращению числа выпускников, готовых работать на производстве. Трудоспособное население сокращается, что усиливает конкуренцию за квалифицированных специалистов, включая выпускников профильных колледжей», — отметила специалист.

Приток молодежи в рабочие специальности остается низким, из-за чего кадровый кризис усугубляется. Поэтому компании активно привлекают профильных рабочих, предлагая ДМС, премии и участие в корпоративной жизни — бонусы, ранее доступные в основном «белым воротничкам».

«В текущей геополитической ситуации курс на укрепление экономики и снижение зависимости от импорта сохранится, что повлечет за собой рост потребности в рабочих кадрах. Автоматизация и роботизация трансформируют рабочие места, предъявляя новые требования к квалификации: понадобятся специалисты, способные обслуживать, настраивать и ремонтировать современное оборудование, что потребует не только практических, но и теоретических знаний, полученных в средних профессиональных учебных заведениях», — объяснила эксперт.

Высокий спрос на специалистов, прошедших обучение в профильных колледжах, — это устойчивый тренд, который сохранится в долгосрочной перспективе.

«В текущих реалиях при выборе профессии не стоит бояться или недооценивать работу руками. Если есть желание и талант в этой области, стоит смело развивать их. Фокус сместился в сторону практических навыков, которые, по сути, являются основными драйверами экономики. За два-три года обучения можно получить профессию, которая гарантирует стабильность, высокий доход и уважение», — резюмировала Пак.

Ранее текучка кадров в российских компаниях ускорилась до 25% в 2025 году.