В одном из российских регионов стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

В Бурятии стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Об этом по итогам совещания с главой МЧС России Александром Куренковым, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым заявил глава Республики Алексей Цыденов.

«Прямо сейчас в Бурятии действуют три пожара, два локализовано, третий будет локализован до конца дня. Всего за неделю было 35 пожаров, 15 новых, 13 — от гроз. Ситуацию стабилизировали», — написал он.

Однако по словам главы региона, несмотря на это, расслабляться не стоит.

14 июля сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области. По данным МЧС по региону, огонь распространился на площади 67,5 гектара. При этом площадь низового пожара составила 51,5 гектара, а верхового — 16 гектаров.

О возгорании на территории лесничества стало известно 13 июля. Тогда площадь пожара составляла 50 гектаров, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Ранее в Турции мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.