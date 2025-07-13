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В лесничестве Ростовской области произошел пожар

МЧС: площадь пожара в лесничестве в Ростовской области выросла до 50 га
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Пожар произошел в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь возгорания выросла с 30 до 50 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 20:20 мск площадь пожара 50 га (низовой 34 га, верховой 16 га)», — отмечается в сообщении.

Сегодня Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео масштабного пожара между Ростовом-на-Дону и Шахтами. Очевидцы сняли на видео охваченные пламенем поля. На кадрах можно заметить, что водитель чудом пробрался через дымовую завесу. При этом температура воздуха в тени превысила 40°C. По данным канала, возгорание произошло в Родионово-Несветайском районе.

До этого крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь 2200 квадратных метров. Издание 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщило, что возгорание ликвидируют 53 человека. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что пламя практически полностью охватило здание.

Ранее российские ученые назвали причины ежегодных лесных пожаров.

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