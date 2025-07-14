Режиссер оценил идею запретить показывать в фильмах бездетных женщин

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью «Ридусу» прокомментировал идею заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова запретить показывать в кино бездетных женщин. По мнению эксперта, в данной ситуации парламентарию не с чем бороться.

«Не помню вообще у нас фильмов с позитивными образами бездетных женщин, если честно. Наоборот, в нашей традиции это делает женщину скорее несчастной. Просто не очень понимаю, как мы будем показывать позитивный образ, если, допустим, женщина не может забеременеть», — сказал режиссер.

Более того, по его словам, герои кино могут восприниматься по-разному: «Создателям кажется, что такая женщина несчастна, а зрителям — что нет. Как будем дифференцировать?»

В беседе с «Газетой.Ru» Милонов напомнил, что в России есть запрет на показ сцен курения табака, распития алкогольных напитков и употребления наркотиков. По его мнению, необходимо запретить в фильмах и образы бездетных женщин.

Ранее в Госдуме высказались о возможности запрета разводиться в День семьи.