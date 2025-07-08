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В Госдуме высказались о возможности запрета разводиться в День семьи

Депутат Буцкая: в День семьи стоит ввести награды за любовь и верность
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В день семьи, любви и верности необходимо поддержать семьи едиными федеральными наградами, а не вводить запретительные меры, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая, комментируя возможность запрета на развод 8 июля.

«[Стоит запретить] не разводиться, а подавать заявление о разводе. Есть определенное время, которое должно пройти после того, как подали заявление. То есть разводят не день-в-день. Запрещающие истории мне не очень нравятся», — сказала депутат.

Буцкая заявила, семьям необходимо оказывать поддерживающие меры.

«Например, единая федеральная награда за любовь и верность, чтобы был еще больший повод в этот день рассказывать про крепкие семьи, которые долго прожили вместе», — сказала она.

Ее коллега, зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов напротив, считает, что разводы в такой праздник «недопустимы».

«В этот день необходимо соблюдать режим чистоты. Разводы, аборты точно в этот день недопустимы», — сказал он.

До этого СМИ сообщили, что актер Андрей Мерзликин развелся со своей женой в День семьи, любви и верности. В некоторых российских регионах, в частности, на Камчатке ЗАГСы не принимают заявления на расторжение брака 8 июля.

Ранее две трети жителей России заявили о приверженности традиционным ценностям.

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