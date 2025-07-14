В Госдуме прокомментировали сообщение о перекрытии мигрантами дороги военному грузовику

Колесник: заблокировавшим военный грузовик мигрантам может грозить 10 лет тюрьмы

Возможное перекрытие мигрантами дороги военному транспорту в Московской области — это уголовное преступление, этой историей должна заняться военная прокуратура. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Если информация подтвердится, то помешавшим военному транспорту мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, отметил парламентарий. Колесник также допустил, что иностранцы могли действовать по чьей-то наводке, например представителей «страны, враждебной России».

Днем 14 июля Telegram-канал Avia.pro сообщил, что в Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному транспорту. Грузовая машина перевозила оборудование для военнослужащих. Водитель грузовика, выплескивая эмоции, пожаловался на то, что иностранцы якобы позволяют себе слишком многое.

Ранее бывший полицейский рассказал о борьбе с преступностью среди молодежи и мигрантов.