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Врач ответила, как россиянам придерживаться средиземноморской диеты

Врач Жарова: россияне могут адаптировать средиземноморскую диету
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Средиземноморскую диету, которая известна своей пользой для здоровья и долголетия и включает в себя большое количество овощей, фруктов, рыбы и растительных масел, можно адаптировать для жителей России. Об этом kp.ru рассказала гастроэнтеролог Мария Жарова.

Она уточнила, что такой тип питания насытит организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, улучшит работу иммунной системы, поддержит нормальное функционирование пищеварительной системы и уменьшит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления атеросклероза. Однако не все необходимые продукты доступны россиянам.

«При ограниченном бюджете или недостатке свежих продуктов, например, можно использовать более доступные отечественные аналоги рыбы или замороженные овощи и ягоды, которые сохраняют большую часть полезных веществ», — посоветовала Жарова.

Врач добавила, что в крупных городах страны жителям предлагают различные виды рыбы, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты, которые помогут адаптировать средиземноморское питание.

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham до этого установили, что средиземноморская диета снижает риск хронического запора у людей среднего и пожилого возраста, при этом защитный эффект обусловлен не только клетчаткой.

Ранее ученые выяснили, какая диета лучше снижает кровяное давление.

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