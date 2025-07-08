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Ученые назвали диету, снижающую риск хронических запоров

Gastroenterology: средиземноморская диета снижает риск хронического запора
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Средиземноморская диета снижает риск хронического запора у людей среднего и пожилого возраста, при этом защитный эффект обусловлен не только клетчаткой. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Mass General Brigham. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Чтобы выяснить, какая диета оказывает наиболее благотворное влияние на здоровье кишечника, ученые проанализировали ранее опубликованные долгосрочные исследования на соответствующую тему. В них приняли участие более 96 тысяч взрослых добровольцев.

Авторы предполагали, что самым эффективным для профилактики запоров окажется потребление растительной пищи. Ученые напомнили, что овощи, фрукты, крупы и ягоды богаты клетчаткой — пищевыми волокнами, которые увеличивают объем стула. Однако анализ показал, что на риск развития хронического запора влияет и сама структура питания.

Даже при одинаковом количестве пищевых волокон в рационе нарушение опорожнения кишечника реже фиксировалось у тех, кто регулярно потреблял продукты с высоким содержанием антиоксидантов. К ним относятся основные составляющие растительной диеты — орехи и оливковое масло.

Также выяснилось, что чаще всего хронически запором страдали люди, придерживающихся западной диеты. Она предполагает активное потребление шоколада, фастфуда, мясных закусок и других фабричных продуктов. Низкоуглеводное питание, в свою очередь, почти не влияло на работу кишечника.

Ранее врач рассказала, сколько клетчатки безопасно потреблять в день.

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