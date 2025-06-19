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Ученые выяснили, какая диета лучше снижает кровяное давление

Nutrients: кето-диета снижает давление эффективнее, чем средиземноморская
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Shutterstock

Международная группа ученых выяснила, что и кето-диета, и средиземноморский рацион одинаково хорошо помогают бороться с высоким артериальным давлением. Однако первый тип питания оказывает более выраженный эффект. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 26 добровольцев с избыточным весом (или ожирением) и повышенным давлением. Участников разделили на две группы: первая соблюдала кето-диету, а вторая — средиземноморскую.

Кето-диета предполагает активное потребление жиров и белков при минимальном количестве углеводов. Основными элементами рациона при этом становятся мясо, рыба, яйца и сыры. Средиземноморская диета, напротив, основана на овощах, фруктах, рыбе, цельнозерновых продуктах и оливковом масле. В этих продуктах больше углеводов и калия, но меньше натрия. Ученые объяснили, что калий снижает тонус сосудов, а избыток натрия (в основном из соли) может повышать давление.

Обе группы потребляли одинаковое количество калорий — около 1300 в день. Спустя три месяца у всех участников снизились вес, индекс массы тела, окружность талии, процент жира и артериальное давление. Однако у тех, кто соблюдал кето-диету, отмечалось более выраженное снижение давления в ночное время.

Исследователи делают вывод, что обе диеты могут быть эффективным инструментом в борьбе с ожирением и гипертонией. Выбор между ними стоит делать с учетом личных предпочтений, состояния здоровья и рекомендаций врача.

Ранее врач предупредил об опасности диеты по группе крови.

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