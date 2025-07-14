Стали известны подробности о сыне депутата, сбившего девушку в Саратове

Водитель автомобиля Changan, который сбил девушку в Саратове, уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

Так, на 19-летнего молодого человека заводили протоколы за езду на мотоцикле без прав и наезд на пешехода, за езду на авто с тонированными стеклами, за управление автомобилем без документов (нарушение было совершено дважды) и за езду на автомобиле без номеров. В ведомстве отметили, что игнорирование правил могло и привести к трагедии, в которой не стало девушки.

По версии правоохранителей, вечером 10 июля молодой человек ехал на Changan вниз по Вольской, на перекрестке с Белоглинской он продолжил движение на красный свет и столкнулся с Renault Logan. После удара Changan наехал на 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по правилам. После трагедии в отношении водителя Changan возбудили дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

В сообщении добавили, что мужчина является сыном депутата из Ртищевского района Саратовской области Василия Назарова. Сам депутат уверен, что его сын не нарушал правила.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье питбайк столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего несовершеннолетняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы. ДТП произошло накануне в 21:30 на пятом километре автодороге «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка».

Ранее стало известно, что автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии.