В Подмосковье питбайк на встречке влетел в легковушку, есть пострадавшие

В Подмосковье в ДТП с питбайком и легковушкой не выжила 17-летняя девушка

В Подмосковье питбайк столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего несовершеннолетняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По его информации, ДТП произошло накануне в 21:30 на пятом километре автодороге «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка». Предварительно 33-летний водитель питбайка столкнулся с легковушкой при выезде на встречную полосу. В результате его 17-летняя пассажирка не выжила, а он сам доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

В субботу, 12 июля, еще одно ДТП случилось в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной.

В результате транспортное средство опрокинулось. Автомобиль, в котором ехали девять человек, двигался со скоростью 120 км/ч. Группа направлялась на экскурсию в «Соколиный центр». Получившая несовместимые с жизнью травмы девочка сидела на коленях женщины на переднем сидении и, как и остальные пятеро детей, не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее на видео попало, как школьник в Тюмени влетел в Infiniti на питбайке.