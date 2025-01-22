Троих фигурантов дела о захвате заложников в Ростове уже обвиняли в терроризме

Три фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону уже проходили по делам о терроризме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Южного окружного военного суда.

Речь идет об Адаме Кодзоеве, Рамазане Албекове и Магомеде Алханове. Так, Албеков был осужден за вербовку людей в ряды сирийских террористов, Алханов получил срок за нападение на российских десантников в составе банды Шамиля Басаева, а Кодзоев находится под следствием с 2022 года по обвинению в участии в террористической группировке.

В середине июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО.