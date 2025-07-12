В Омской области шестилетняя девочка выпала из окна, заглядевшись на котят

В Омской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже и не пострадала. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Одесское, шестилетняя девочка находилась дома вместе с матерью. Пока женщина зажималась уборкой, ребенок забрался на подоконник у раскрытого окна и увидел внизу котят.

Девочка попыталась получше рассмотреть животных, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты второго этажа. Ребенка на улице нашел прохожий, он отвел девочку домой и передал матери. Травм несовершеннолетняя не получила. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Чите по вине пьяных родителей. Плачущего на улице ребенка заметили росгвардейцы, выяснилось, что он выпал из окна квартиры на третьем этаже и не по счастливой случайности не получил травм. На место были вызвана скорая помощь и полиция, в момент произошедшего родители ребенка распивали спиртные напитки.

Ранее в Татарстане девочка чудом выжила, выпав из окна многоэтажки.