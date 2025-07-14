На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поиск пропавшего Ми-8 на Дальнем Востоке могут приостановить до утра

112: ливни могут сорвать поиски Ми-8 в районе Охотска и Магадана
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Поисково-спасательная операция пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 могут временно приостановить из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В районе предполагаемого нахождения вертолета начался сильный ливень, облачность опустилась до критически низкого уровня. В таких условиях дальнейшие облеты оказались невозможны. Прогноз погоды указывает на то, что поиски, вероятно, будут возобновлены только утром.

Самолет Ан-26, вылетевший из Магадана, и другой вертолет Ми-8, направленный из Охотска, были вынуждены вернуться на аэродромы. Борт МЧС пока остается на земле, ожидая улучшения погоды и разрешения на взлет.

По последним данным, у спасателей пока нет информации о местонахождении вертолета авиакомпании «Взлет». Сигнал аварийного радиомаяка воздушного судна не зафиксирован.

Связь с вертолетом Ми-8, следовавшим после ремонта из Охотска в Магадан, пропала, когда машина уже была в воздухе. На борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое технических специалистов. Их местонахождение пока неизвестно, начата поисковая операция, в том числе с использованием авиации.

Ранее в Малайзии потерпел крушение полицейский вертолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами