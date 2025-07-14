Поиск пропавшего Ми-8 на Дальнем Востоке могут приостановить до утра

112: ливни могут сорвать поиски Ми-8 в районе Охотска и Магадана

Поисково-спасательная операция пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 могут временно приостановить из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В районе предполагаемого нахождения вертолета начался сильный ливень, облачность опустилась до критически низкого уровня. В таких условиях дальнейшие облеты оказались невозможны. Прогноз погоды указывает на то, что поиски, вероятно, будут возобновлены только утром.

Самолет Ан-26, вылетевший из Магадана, и другой вертолет Ми-8, направленный из Охотска, были вынуждены вернуться на аэродромы. Борт МЧС пока остается на земле, ожидая улучшения погоды и разрешения на взлет.

По последним данным, у спасателей пока нет информации о местонахождении вертолета авиакомпании «Взлет». Сигнал аварийного радиомаяка воздушного судна не зафиксирован.

Связь с вертолетом Ми-8, следовавшим после ремонта из Охотска в Магадан, пропала, когда машина уже была в воздухе. На борту находились пять человек — трое членов экипажа и двое технических специалистов. Их местонахождение пока неизвестно, начата поисковая операция, в том числе с использованием авиации.

Ранее в Малайзии потерпел крушение полицейский вертолет.