В Перми спасли мужчину, который упал в реку с моста и несколько часов провел в воде

В Перми спасли из воды человека, который упал в реку Каму с моста

В Перми из воды спасли человека, который несколько часов ждал помощи. Публикации об этом появились в локальных Telegram-каналах.

Судя по видео, его заметили с борта речного трамвайчика, курсирующего по Каме. Пассажиры поняли, что человек в воде нуждается в помощи и бросили ему спасательный круг. Затем пострадавшего подняли на борт, где его уже ждали медики.

На записи, сделанной очевидцами, видно, что лицо у спасенного сильно опухло, поэтому некоторые предположили, что он спрыгнул с Красавинского моста и ударился при падении. Пострадавший может быть несовершеннолетним, однако эта информация пока официально не подтверждена.

До этого в Астрахани патрульные МЧС спасли тонущих отца и сына. Отец решил прокатить сына на сапе, хотя сам он не умел плавать. Перед водной прогулкой мужчина обезопасил сына, надев на него спасательный жилет, который, правда, оказался ребенку не по размеру. В какой-то момент сап перевернулся посреди реки: отец начал тонуть, а мальчик захлебываться. По счастливой случайности рядом проплывал патруль МЧС. Один из сотрудников прыгнул в воду и схватил ребенка, приподняв его над водой, чтобы тот не захлебнулся. Другие спасатели помогли выбраться из воды отцу.

Ранее мужчина упал за борт лодки и пропал в Приамурье.