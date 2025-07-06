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Мужчина упал за борт лодки и пропал в Приамурье

В Амурской области ищут туриста, который упал в воду из лодки во время сплава
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Pixabay

В Амурской области турист рухнул в воду во время сплава и начал тонуть, сообщили в региональном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел на реке Зея в районе села Усть-Ивановка. 50-летний мужчина почувствовал себя плохо, когда находился в резиновой лодке. Он потерял равновесие и упал в воду.

По предварительным данным, турист утонул. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и полиции.

До этого в Подмосковье завели уголовное дело после того, как мальчик упал в воду с катера. Инцидент произошел на канале имени Москвы. По предварительной информации, катер врезался в берег и перевернулся. В момент аварии на борту, по данным СМИ, находилась семья. Пятилетний ребенок упал в воду, к его поискам подключились спасатели. Движение по реке перекрыли на участке между 54-м и 56-м километром. В ведомстве отметили, что у пострадавшего не было спасательного жилета.

Ранее российский подросток бросился в реку, чтобы спасти подругу, но утонул сам.

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