В Астрахани патрульные МЧС спасли тонущих отца и сына

МЧС: мужчина с маленьким сыном едва не утонули в Астрахани

Мужчина с маленьким сыном едва не утонули в Волге во время прогулки на сап-борде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 13 июля в Астрахани. Отец решил прокатить сына на сапе, при этом отмечается, что сам он не умеет плавать. Перед водной прогулкой мужчина обезопасил сына, надев на него спасательный жилет, который, правда, оказался ребенку не по размеру. В какой-то момент сап перевернулся посреди реки: отец начал тонуть, а мальчик захлебываться.

По счастливой случайности рядом проплывал патруль МЧС. Один из сотрудников прыгнул в воду и схватил ребенка, приподняв его над водой, чтобы тот не захлебнулся. Другие спасатели помогли выбраться из воды отцу.

До этого в Амурской области пьяный мужчина решил охладиться и прыгнул в реку с пришвартованного прогулочного теплохода. На помощь ему бросились члены экипажа и сотрудники береговой охраны.

Спасение нетрезвого ныряльщика сняли на видео. Мужчину удалось спасти и доставить на берег. Случившемся заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Павел Воля рассказал, как едва не утонул вместе с лодкой в Калининграде.