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Силовики снова пришли к сотрудникам свердловского портала URA.RU

В Екатеринбурге прошли обыски у руководителя IT-отдела URA.RU Мостокалова
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Павел Лисицын/РИА Новости

Дома у руководителя IT-отдела уральского информагентства URA.RU Дениса Мостокалова прошли обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Свет. Екатеринбург»‎.

Представители портала эту информацию на момент публикации не подтвердили.

Как пишет канал, ссылаясь на источники, к Мостокалову пришли на прошлой неделе. Обыск происходил якобы в тот момент, когда дома был не только он сам, но и жена, а также трое детей.

«Наши собеседники, знакомые с ходом дела, рассказывают, что к Денису с маски-шоу приехали 15 человек, которые скрутили его и заковали в наручники. С обысками к айтишнику приехали утром, когда он готовился выходить на работу», — сказано в посте.

По данным СМИ, после этого, силовики увезли Мостокалова на допрос. Телефон у него отобрали, утверждает канал, и сотрудник агентства не мог связаться в том числе с адвокатом. По информации канала, к руководителю отдела после этого силовики приезжали еще раз, только в этот момент его не было дома, утверждают журналисты.

6 июня этого года на два месяца арестовали редактора URA.RU Дениса Аллаярова. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь своего редактора.

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