На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как легче засыпать летом

Врач Уланкина: летом не стоит менять привычный режим сна
true
true
true
close
Shutterstock

Летом действительно может быть труднее поддерживать качество сна из-за жары, коротких ночей и насекомых. Поэтому важно уделить внимание подготовке спальни — повесить шторы, не пропускающие свет, установить москитные сетки, а также обзавестись кондиционером или хотя бы вентилятором. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«А вот режим менять на летний не стоит. Напротив, лучше продолжить ложиться и вставать в привычное время, чтобы организм не тратил силы на перестройку биологических ритмов», — сказала специалист.

Она также отметила, что некоторым людям летом требуется меньше сна из-за того, что организм получает больше витамина D с солнцем. В данном случае следует ориентироваться на самочувствие.

Фельдшер выездной бригады смп г. Санкт-Петербург Илья Чернявский до этого рассказал, как правильно охлаждаться в жару.

По его словам, вместо того чтобы обливаться холодной водой, что дает лишь кратковременный эффект, стоит смочить полотенце или даже кусок ткани в прохладной воде и приложить его к точкам, где крупные кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Это шея (в районе сонных артерий), подмышки и запястья.

Ранее врач раскрыл, существует ли оптимальная поза для сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами