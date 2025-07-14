Россиянам дали советы, как легче засыпать летом

Летом действительно может быть труднее поддерживать качество сна из-за жары, коротких ночей и насекомых. Поэтому важно уделить внимание подготовке спальни — повесить шторы, не пропускающие свет, установить москитные сетки, а также обзавестись кондиционером или хотя бы вентилятором. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«А вот режим менять на летний не стоит. Напротив, лучше продолжить ложиться и вставать в привычное время, чтобы организм не тратил силы на перестройку биологических ритмов», — сказала специалист.

Она также отметила, что некоторым людям летом требуется меньше сна из-за того, что организм получает больше витамина D с солнцем. В данном случае следует ориентироваться на самочувствие.

Фельдшер выездной бригады смп г. Санкт-Петербург Илья Чернявский до этого рассказал, как правильно охлаждаться в жару.

По его словам, вместо того чтобы обливаться холодной водой, что дает лишь кратковременный эффект, стоит смочить полотенце или даже кусок ткани в прохладной воде и приложить его к точкам, где крупные кровеносные сосуды находятся близко к поверхности кожи. Это шея (в районе сонных артерий), подмышки и запястья.

Ранее врач раскрыл, существует ли оптимальная поза для сна.