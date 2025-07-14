Суд начал рассмотрение дела о захвате заложников в ростовском СИЗО

Южный окружной военный суд начал рассмотрение дела о захвате заложников в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Побег из ростовского СИЗО в 2024 году планировали 10 арестованных, пятерых ликвидировали при штурме, на скамье подсудимых находятся пять человек», — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что три фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону уже проходили по делам о терроризме. Речь идет об Адаме Кодзоеве, Рамазане Албекове и Магомеде Алханове. Так, Албеков был осужден за вербовку людей в ряды сирийских террористов, Алханов получил срок за нападение на российских десантников в составе банды Шамиля Басаева, а Кодзоев находится под следствием с 2022 года по обвинению в участии в террористической группировке.

16 июня 2024 года заключенные, сбежавшие из камер, взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они потребовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были уничтожены. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал радикального муфтия, который вел переговоры с захватившими СИЗО арестантами.