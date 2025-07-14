ФСИН опровергла угрозу безопасности экс-полковнику МВД Захарченко

ФСИН: давления на Захарченко со стороны других осужденных не оказывалось

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла данные СМИ об угрозе жизни бывшему полковнику министерства внутренних дел РФ Дмитрию Захарченко, осужденному за взятки на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Захарченко якобы угрожает опасность со стороны заключенных.

Во ФСИН заявили, что личная безопасность Захарченко обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (осужденный вправе обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности и принятии мер для устранения угрозы. — прим. ред.).

В ведомстве добавили, что условия содержания экс-полковника в колонии отвечают нормам российского законодательства, его права и законные интересы не нарушались, морального или физического давления на него со стороны администрации ИК или других осужденных не оказывалось.

14 июля сообщалось, что суд отказал Захарченко в переводе в колонию, которая расположена ближе к месту жительства его дочери.

За день до этого стало известно, что осужденного за крупные взятки Захарченко признали нарушителем режима в ИК-5 в Мордовии.

Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году. Следствие утверждало, что он на протяжении девяти лет получал взятки от преступной группы в обмен на помощь в уходе от ответственности. Общая сумма взяток, по данным следствия, превысила 1,4 млрд рублей.

В 2019 году суд обязал его выплатить штраф почти 118 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором долг составил 125,5 млн рублей.

Ранее Захарченко обратился к президенту России с просьбой направить его добровольцем в зону СВО.