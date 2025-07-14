Стало известно об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

ФСИН России обладает информацией об угрозе жизни экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в российской колонии, в которую предложили перевести его родственники. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

По имеющимся оперативным данным, в одной из колоний России содержится десяток заключенных, которые состояли в дружеских отношениях с лицами, в свое время пострадавшими от насилия Захарченко. В связи с этим жизнь и здоровье бывшего полковника находится под реальной угрозой со стороны основной массы осужденных, и его перевод в это исправительное учреждение является нежелательным.

14 июля сообщалось, что суд отказал Захарченко в переводе в колонию, которая расположена ближе к месту жительства его дочери.

За день до этого стало известно, что осужденного за крупные взятки Захарченко признали нарушителем режима в ИК-5 в Мордовии.

Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году. Следствие утверждало, что он на протяжении девяти лет получал взятки от преступной группы в обмен на помощь в уходе от ответственности. Общая сумма взяток, по данным следствия, превысила 1,4 млрд рублей.

В 2019 году суд обязал его выплатить штраф почти 118 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором долг составил 125,5 млн рублей.

Ранее Захарченко обратился к президенту России с просьбой направить его добровольцем в зону СВО.