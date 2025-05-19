Задержаны еще двое сбежавших с полигона бывших заключенных, собиравшихся на СВО

Сотрудники военной полиции задержали еще двух бывших заключенных, сбежавших с военного полигона после заключения контракта на отправку в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «161.RU» со ссылкой на источник в военном Следственном комитете.

По информации источника, местонахождение двоих военнослужащих удалось установить на границе с ЛДНР. Операция по задержанию прошла успешно, несмотря на оказанное сопротивление.

Информация о задержанных и операции по поиску сбежавших контрактников в настоящий момент засекречена и находится на контроле у федеральных силовых структур.

По данным источника, еще четверо беглецов по-прежнему находятся в розыске. Поисковые мероприятия ведутся не только в Ростовской области, но и на территории новых регионов.

13 мая сообщалось о том, что с военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, заключивших контракт с Минобороны РФ на отправку в зону СВО. Также известно, что побег был совершен в ночь на 9 мая.

Ранее около 100 российских военных попытались сбежать из воинской части в Краснодаре.