В Индонезии произошло землетрясение

У берегов индонезийского архипелага Молуккские острова в понедельник, 14 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По их данным, подземные толчки зафиксировали в 12:49 по местному времени (07:49 по парижскому) на глубине около 80 километров. Эпицентр находился примерно в 177 км к западу от города Туал в восточной провинции страны.

Индонезийское метеоагентство и Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявили, что угрозы цунами нет. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Индонезия часто сталкивается с землетрясениями, так как расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне с высокой сейсмической активностью, где сталкиваются тектонические плиты.

В мае у берегов Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9. Тогда эпицентр находился в 300 км к юго-западу от города Палембанг на острове Суматра, где проживают около 1,4 млн человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 55 км.

Ранее туристы начали массово отменять поездки в Японию из-за предсказаний из манги о землетрясении.