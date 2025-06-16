Пиво в камере и игры с переодеванием. Заключенный показал свою жизнь в российском СИЗО

Пиво кружками, переодевание в форму сотрудника ФСИН — так развлекался один из заключенных, предположительно, в СИЗО «Кресты» в Колпино. Телефон с доступом в интернет у него был даже в карцере. Эксклюзивные подробности о жизни за стенами одного из крупнейших изоляторов Европы — в материале «Газеты.Ru».

«Спокойно позирует с пивом»

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались фото и видеоматериалы, которые заключенный сделал на свой телефон, предположительно находясь в СИЗО-1 «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

На кадрах одного из роликов — карцер изолятора. Деревянный пол, туалет — минимум удобств. Сюда заключенных отправляют для временного одиночного пребывания за нарушение режима.

«Над моей головой камера висит, здесь туалет. Как ходить в туалет, когда тебя 24 часа снимает камера?» — возмущается заключенный, снимая себя и помещение на камеру смартфона.

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По регламенту, в карцер обвиняемые могут взять лишь комплект белья, два полотенца, кружку, средства гигиены, тапочки и одну книгу . Личные вещи, еда и уж тем более мобильный телефон — запрещены.

Более того, устройства мобильной связи запрещены к использованию на всей территории исправительного учреждения . Правда, герой видео, судя по всему, нигде не расставался с телефоном.

За время пребывания в изоляторе он сделал десяток фотографий, на которых запечатлел свою жизнь в неволе. Позировал в прогулочном дворике в расстегнутой рубашке с крестом на шее, на кровати в камере, сидя по-турецки с чашкой и зажженной свечой в руках, и даже на фоне новогодней гирлянды с кружкой пива.

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На некоторых снимках он одет в форму сотрудника ФСИН , а на одном из кадров в его руках — ключ от изолятора.

По словам источника «Газеты.Ru», близкого к правоохранительным органам, заключенный выкладывал эти видео и фото в своих социальных сетях.

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«Если присмотреться, то видно, что все фото сделаны либо в служебном помещении, либо в камере, либо в прогулочном дворике, либо в душевой изолятора в Колпино. Он обычный заключенный, первоход . Предположительно, снимки делал в марте этого года. Человек спокойно позирует с пивом, в форме сотрудника УИС (уголовно-исправительной системы), с ключами. Возникает вопрос — это как вообще? Куда смотрят начальник учреждения, режимные службы, оперативные? Сколько можно говорить, что об этом никто не догадывался? О таком не могут не знать. Даже этот ключ. Это ключ с локалки, он решетки закрывает между отсеками. Имея его, заключенный мог чуть ли не до дома дойти», — рассказал источник.

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По словам бывшего сотрудника ФСИН, ознакомившегося с роликами, ситуация выглядит еще более дикой на фоне того, что ведомство последние несколько лет говорит о престиже работы в системе. «Вносите свой весомый вклад в повышение престижа службы», — призывал директор ФСИН Аркадий Гостев в день ветеранов УИС еще в 2023 году.

«Директор и на совещаниях часто говорит, что надо поднимать авторитет сотрудников, но вы как это делаете, передавая мундир зеку?» — возмутился экс-сотрудник ведомства.

«Газета.Ru» направила во ФСИН запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и оценить соблюдение правил внутреннего распорядка в учреждении. Звонок последовал уже через 40 минут. Представитель ведомства поинтересовался, имеются ли у редакции фото или видео материалы с нарушителем, однако прислать их не попросил.

«Мы запросили информацию у регионального управления и опровергаем информацию, по которой вы направляли запрос », — заявил представитель ФСИН.

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«В свинарнике чище»

Пятизвездочная тюрьма, пионерский лагерь — заключенные наградили СИЗО «Кресты» в Колпино множеством прозвищ. Изолятор открыли в декабре 2017 года, на смену старым «Крестам» в центре Санкт-Петербурга.

Скандалы вокруг изолятора разгорелись сразу. Так, еще до открытия на бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, курировавшего финансы в ведомстве, завели дело о растрате 160 млн рублей. По версии следствия, злоупотребления были связаны с проектом СИЗО «Кресты-2».

Жалобы на качество ремонта в здании стали сыпаться уже через несколько лет после открытия изолятора . «В туалете для посетителей творился кромешный ад. Вода из трубы хлестала рекой. Воды по колено. Бумага навалена кучей на полу. В свинарнике чище», — писала посетительница «Крестов».

Сами заключенные были недовольны духотой в камерах — летом выламывали форточки, — и особенно, качеством еды . «Из того что реально раздражало — это питание... отвратительная баланда, и неважно какое блюдо, мне повезло я открыл счет на тюрьме (есть такая услуга) и из тюремного магазина поднимал нормальную еду», — писал бывший заключенный (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

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Правда, некоторые давно нашли способы наладить тюремный быт. В январе 2024 сотрудники СИЗО-1 при досмотре продуктовой передачи для заключенного нашли в багете мобильный телефон, сим-карту и зарядное устройство. Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, все это было изъято.

В феврале 2025 оперативники изолятора обнаружили мобильный телефон и кабель в сандалиях, которые передали арестанту. Запрещенные предметы были спрятаны в подошве.