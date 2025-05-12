Военный блогер высказался об отправке заключенных на СВО

Отправка преступников за деньги на спецоперацию вместо реального отбывания наказания в колониях может иметь негативные последствия. Об этом в своем Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

«Практика отмазки денег в СВО-резиденциях (когда они даже на передовой не бывают), к сожалению, она имеет место быть, что приводит к тому, что интервенции, которые нужны для этой реальности, просто перестают бояться, чего бы этого не было», — говорится в сообщении.

По его словам, преступники, которые попадают на СВО, не участвуют в боевых действиях, однако после возвращения будут «размахивать корочкой» об участии. Подоляка подчеркнул, что это может превратиться в очень большую проблему в будущем.

До этого бывший военнослужащий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Солопов рассказал, что ему казалось несправедливым, что некоторые россияне не отправились на СВО и остались в тылу.

Ранее кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправились на СВО.