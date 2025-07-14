На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у южных берегов Испании
true
true
close
Depositphotos

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у южных берегов Испании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный географический институт королевства.

Землетрясение произошло около 7:13 по местному времени (8:13 мск). Его очаг находился на глубине два километра.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр природного катаклизма располагался в 55 км к юго-востоку от города Альмерия. В населенном пункте проживают около 198,5 тыс. человек.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается каких-либо разрушений.

10 июля Главное управление МЧС РФ по Республике Алтай сообщило, что в Усть-Коксинском районе произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземные толчки зарегистрировали в 4:13 по местному времени (00:13 мск) в 10 км северо-восточнее села Талда. Всего в зону природного катаклизма попали 24 населенных пункта в трех районах — Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском.

В ведомстве подчеркнули, что в результате землетрясения никто не пострадал. Местные жители не ощутили подземных толчков.

Ранее жителей Японии предупредили о высокой вероятности «мегаземлетрясения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами