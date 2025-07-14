В Испании произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у южных берегов Испании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный географический институт королевства.

Землетрясение произошло около 7:13 по местному времени (8:13 мск). Его очаг находился на глубине два километра.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр природного катаклизма располагался в 55 км к юго-востоку от города Альмерия. В населенном пункте проживают около 198,5 тыс. человек.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается каких-либо разрушений.

10 июля Главное управление МЧС РФ по Республике Алтай сообщило, что в Усть-Коксинском районе произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземные толчки зарегистрировали в 4:13 по местному времени (00:13 мск) в 10 км северо-восточнее села Талда. Всего в зону природного катаклизма попали 24 населенных пункта в трех районах — Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском.

В ведомстве подчеркнули, что в результате землетрясения никто не пострадал. Местные жители не ощутили подземных толчков.

Ранее жителей Японии предупредили о высокой вероятности «мегаземлетрясения».