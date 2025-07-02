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В Японии готовятся к «мегаземлетрясению»

Правительство Японии предупредило людей о высокой вероятности мегаземлетрясения
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Uwe Anspach/Global Look Press

Японское правительство предупредило о высокой вероятности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие годы. По данным экспертов, подводный разлом Нанкайский желоб, находящийся у юго-западного побережья страны, может стать источником катастрофы и вызовет масштабные цунами с экономическими потерями на триллионы долларов.

Согласно последним оценкам правительственной комиссии, вероятность мощного землетрясения силой от 8 до 9 баллов в этом регионе в течение следующих 30 лет составляет от 75 до 82%. По прогнозам, при таком сценарии сейсмическая активность достигнет максимального уровня в регионах префектур Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки. Волны от цунами могут достичь высоты более 20 метров, что значительно превысит уровень разрушений, наблюдавшихся во время трагедии 2011 года.

Правительство уже обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации, который включает в себя строительство дополнительных дамб и укрепление защитных сооружений, возведение укрытий для эвакуации, расширение программ обучения населения и проведение регулярных учений, модернизация систем раннего оповещения

Премьер-министр Японии Сигэру Ишиба заявил, что подготовка к возможной катастрофе должна стать совместным делом государства, муниципалитетов, бизнеса и общественных организаций. Тревогу среди местных жителей и туристов вызывает и то, что предсказать точное время и место землетрясения невозможно.

Ранее сообщалось, что количество туров в Японию сократилось из-за предсказанного в манге землетрясения.

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