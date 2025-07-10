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В Сибири произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,7 произошло в республике Алтай
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В Усть-Коксинском районе республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 2,7. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС региона.

«В 04:50 от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 04:13 зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 2,7 магнитуды в 10 км северо-восточнее села Талда Усть-Коксинского района», — говорится в публикации ведомства.

В зону землетрясения попали 24 населенных пункта Усть-Канского, Усть-Коксинского и Онгудайского районов. Местные толчки не ощущали. В результате сейсмического события никто не пострадал.

6 июля сообщалось о землетрясении до четырех баллов на Южных Курилах.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жители отдельных районов краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее жители Ставрополья ощутили толчки от землетрясения.

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