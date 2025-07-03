Дачникам назвали способ, который поможет спасти урожай от птиц

Защитная сетка поможет дачникам спасти урожай от птиц, в том числе от скворцов, дроздов и ворон. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, ей можно укрыть грядки и деревья. Он посоветовал выбирать любую строительную сетку с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову. Эксперт добавил, что идея развешивать на деревьях блестящие предметы и мишуру или ставить пугало возле грядок вряд ли сработает эффективно.

«Птицы очень быстро ко всему этому антуражу привыкают и буквально через несколько дней продолжают есть урожай. Не особо помогают и звуковые отпугиватели, имитирующие голоса хищных птиц», — пояснил Воробьев.

Агроном, специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов до этого говорил, что борьба с сорняками на грядках должна начинаться еще осенью, сразу после уборки последнего урожая. Всю почву он посоветовал перекопать, причем не разбивая крупные комья земли. В таком виде они замерзнут, и мелкие корневища, семена и проростки сорных растений уничтожатся, пояснил специалист.

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