Дачникам назвали оптимальные часы работы на участке в жаркие дни

Врач Демьяновская: в жаркие дни лучше всего работать в огороде ранним утром

В жаркие дни дачникам следует переносить работу, связанную с физическими нагрузками, на раннее утро. Такой совет в интервью RT дала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«На жаре +30...+35 °C нагрузка на сердце увеличивается в два-три раза даже у здоровых людей. Особенно тяжело такую погоду переносят люди с избыточным весом, артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила специалист.

При первых признаках теплового удара она посоветовала быстро переместиться в прохладное место, снять тесную одежду, выпить чистой воды и прилечь.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого предупреждала, что работа на даче может спровоцировать гипертонический криз и острый коронарный синдром, вплоть до инфаркта.

По ее словам, среди тревожных симптомов головокружение, слабость, «мушки» перед глазами, давящая боль за грудиной, одышка, учащенное или неритмичное сердцебиение.

Ранее врач перечислила первые признаки обезвоживания в жару.