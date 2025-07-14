Врач ответила, сколько шоколада нужно есть для улучшения настроения

Врач Макиша: в день для улучшения настроения можно есть 10–20 г шоколада

Шоколад может стимулировать выработку гормонов радости и удовольствия и улучшать настроение, однако, в день можно съедать только 10–20 г этого продукта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она отметила, что это достаточно калорийный продукт — на 100 г может приходиться около 400 килокалорий. При выборе хорошего товара эксперт советует обращать внимание на процентное содержание какао — в идеале оно должно быть от 70% и выше. По ее словам, лучше всего покупать горький шоколад, потому что в нем меньше сахара.

«Также советую проверять в составе количество углеводов: чем их меньше на 100 г продукта, тем меньше и сахара, а значит, шоколад полезнее. В горьком этот показатель обычно составляет от 30 до 45 г», — заключила Макиша.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что не существует научных данных, доказывающих, что шоколад вызывает привыкание или химическую зависимость, однако эмоциональную тягу к сладкому получить легко.

Ранее россиян призвали не оставлять шоколадки в автомобиле на жаре.