На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, может ли шоколад вызвать зависимость

Врач Кашух: шоколад может вызвать эмоциональную зависимость
true
true
true
close
Freepik.com

Не существует научных данных, доказывающих, что шоколад вызывает привыкание или химическую зависимость, однако эмоциональную тягу к сладкому получить легко. Об этом в интервью РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Мозг воспринимает десерты как награду, простой способ испытать удовольствие. Поэтому в ситуации стресса и переживаний многих тянет «заесть» проблему чем-то сладким», — рассказала специалист.

Если без шоколада невозможно прожить и дня, имеет смысл попытаться найти другие источники радости, а сладкое заменить на более полезные перекусы, например, на фрукты или орехи, добавила она.

До этого Кашух развеяла популярный миф о сладостях. По ее словам, периодически появляются сообщения о том, что горький шоколад снижает риск инфарктов. Однако нет научных данных, доказывающих это утверждение.

Ранее россиянам объяснили, как связаны шоколад и бессонница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами