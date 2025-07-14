Россиян призвали не оставлять шоколадки в автомобиле на жаре

Технолог Беляева: оставленный в машине шоколад может испортиться за 30–60 минут

Шоколад начинает плавиться при температуре около 30–32°C, но токсичным он становится не из-за самого плавления, а из-за химических изменений при длительном нагреве, рассказала «Газете.Ru» преподаватель Колледжа РОСБИОТЕХ, шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства Инга Беляева.

«При температуре выше 50°C в шоколаде могут происходить процессы окисления жиров и разложения некоторых компонентов. Например, молочного белка в молочном шоколаде. Однако настоящая опасность возникает при температурах свыше 60–70°C, когда какао-масло может прогоркнуть, образуя вредные соединения. Сахар карамелизируется, повышая концентрацию акриламида (потенциально канцерогенного вещества). При наличии начинки (ореховой пасты) возможно размножение бактерий из-за высокой влажности», — объяснила она.

В жаркую погоду салон автомобиля нагревается до 50–70°C и выше — особенно если машина стоит на солнце. Уже через 30–60 минут шоколад может испортиться.

«Кратковременный нагрев (до 50°C) не опасен, но вкус и текстура ухудшатся. Длительный нагрев (60°C+) — риск образования вредных веществ, лучше выбросить. Если шоколад потемнел, горчит или имеет странный запах — это признаки окисления, употреблять нельзя», — отметила эксперт.

Не оставляйте шоколад в машине в жару. Если шоколад растаял, но не изменил цвет и запах, можно охладить и съесть, но качество будет ниже. Темный шоколад более устойчив к нагреву, чем молочный или белый.

«Шоколад в раскаленной машине — не яд, но при температурах выше 60°C лучше не рисковать. Берегите сладкое от прямого солнца», — резюмировала она.

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