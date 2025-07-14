Названы имена сотрудников СБУ, готовивших теракт против военного в Крыму

Российские силовики установили личности всех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), принимавших участие в подготовке теракта против военнослужащего в Республике Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

«В ходе опроса задержанной и исследования ее связи были получены данные, позволившие установить конкретных сотрудников СБУ, имеющих непосредственное отношение к подготовке данного теракта», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего были установлены личности трех сотрудников СБУ. Среди них — старший лейтенант Игорь Китаев, капитан Александр Осипенко и майор Назарий Сдырко.

Также в ведомстве рассказали, что разработкой планов терактов против мирных жителей в РФ занимается департамент контрразведки СБУ.

14 июля в Крыму задержали 24-летнюю женщину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ РФ, жительница региона планировала взорвать автомобиль офицера российского министерства обороны в преддверии Дня Победы.

Силовики выяснили, что задержанная имеет двойное гражданство — РФ и Украины. Женщину завербовали сотрудники СБУ, после чего они дали ей задание взорвать автомобиль военнослужащего. Для этого она должна была использовать взрывное устройство западного производства.

В результате в отношении жительницы Крыма было возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и теракте.

Ранее сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт против правоохранителей в Крыму.