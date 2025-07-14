В Крыму предотвратили теракт против офицера Минобороны

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю женщину, которую подозревают в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили в ТАСС.

По данным ведомства, она планировала взорвать автомобиль российского офицера Минобороны в преддверии Дня Победы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и Украины — и, по версии следствия, была завербована украинскими спецслужбами. Ей якобы передали взрывное устройство западного производства, которое она должна была использовать для атаки на российского военнослужащего.

Сотрудники ФСБ установили личности вербовщиков из Службы безопасности Украины. Против задержанной возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.

На прошлой неделе в Крыму предотвратили другой теракт. Выяснилось, что спецслужбы Украины планировали беспилотником атаковать правоохранителей на мероприятиях, посвященных Дню России.

Ранее ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Краснодарского края.