В «ЛизаАлерт» назвали главные риски для детей на летних каникулах

Водоемы представляют одну из главных опасностей для детей на летних каникулах, если они купаются без присмотра взрослых или в непредназначенных для этого местах. Об этом kp.ru рассказала координатор добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Валентина Наумова.

Кроме того, опасность могут представлять незнакомые места, например, поездки к бабушке в деревню, на море или в лагерь. По ее словам, там ребенок может потеряться или попасть в опасную ситуацию. В список риском эксперт отнесла природную среду (поход за ягодами, велопрогулка, игра в лесу) и «запретные» территории.

«Детское любопытство к стройкам, заброшенным зданиям, промышленным объектам не знает границ. А там — открытые люки, обрушения, оголенные провода, трансформаторные будки, колодцы, свалки. Риск травм, падений, поражения током высок», — предупредила Наумова.

Она добавила, что потенциальными ловушками могут стать деревенские туалеты старых конструкций, открытые погреба, неогороженные ямы в сельской местности или на дачах.

Врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев до этого рассказал, что люди с ожирением, с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары. Также в группе риска находятся дети. Они перегреваются гораздо быстрее из-за меньшей массы тела.

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