В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы в России

В России существует налаженная система активного эпидемиологического надзора, что минимизирует риски распространения чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что в американском штате Аризона выявили лабораторно подтвержденный случай заражения легочной формой чумы местного жителя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он не выжил.

Природные очаги данного заболевания зарегистрированы на территории 15 штатов на западе США, включая Аризону, отметили в Роспотребнадзоре.

«Случаи в США регистрируются практически каждый год. Часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, зараженными, в свою очередь, от носителей чумы», — сказано в сообщении.

При этом в России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна по причине существования налаженной системы активного эпидемиологического надзора.

До этого пресс-служба Роспотребнадзора рассказала об отсутствии угрозы возникновения и распространения лиссавируса в РФ. В ведомстве уточнили, что он не передается от человека к человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.