Врач рассказал, кому больше других угрожает жара

Кардиолог Вахляев: люди с ожирением находятся в зоне риска из-за жары

Врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев рассказал РИА Новости, что люди с ожирением, с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары.

«Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар», — отметил Вахляев.

Также в группе риска находятся дети. Они перегреваются гораздо быстрее из-за меньшей массы тела.

Эксперт добавил, что защитой от перегрева могут быть головной убор, адекватное употребление жидкости и нахождение в прохладном месте.

До этого врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в жаркие дни дачникам следует переносить работу, связанную с физическими нагрузками, на раннее утро.

При первых признаках теплового удара она посоветовала быстро переместиться в прохладное место, снять тесную одежду, выпить чистой воды и прилечь.

Ранее врач перечислила первые признаки обезвоживания в жару.