На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, кому больше других угрожает жара

Кардиолог Вахляев: люди с ожирением находятся в зоне риска из-за жары
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев рассказал РИА Новости, что люди с ожирением, с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары.

«Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар», — отметил Вахляев.

Также в группе риска находятся дети. Они перегреваются гораздо быстрее из-за меньшей массы тела.

Эксперт добавил, что защитой от перегрева могут быть головной убор, адекватное употребление жидкости и нахождение в прохладном месте.

До этого врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в жаркие дни дачникам следует переносить работу, связанную с физическими нагрузками, на раннее утро.

При первых признаках теплового удара она посоветовала быстро переместиться в прохладное место, снять тесную одежду, выпить чистой воды и прилечь.

Ранее врач перечислила первые признаки обезвоживания в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами