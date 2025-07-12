Врач рассказал, кому больше других угрожает жара

Врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев рассказал РИА Новости, что люди с ожирением, с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары.
«Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар», — отметил Вахляев.
Также в группе риска находятся дети. Они перегреваются гораздо быстрее из-за меньшей массы тела.
Эксперт добавил, что защитой от перегрева могут быть головной убор, адекватное употребление жидкости и нахождение в прохладном месте.
До этого врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в жаркие дни дачникам следует переносить работу, связанную с физическими нагрузками, на раннее утро.
При первых признаках теплового удара она посоветовала быстро переместиться в прохладное место, снять тесную одежду, выпить чистой воды и прилечь.
Ранее врач перечислила первые признаки обезвоживания в жару.