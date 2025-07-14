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Профессор назвал напитки из традиционной русской кухни, которые улучшат работу мозга

Профессор Данилов: квас поможет улучшить работу мозга
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Чай с травами, например, с чабрецом, иван-чаем, зверобоем, поможет улучшить память, концентрацию внимания и работу мозга в целом. Об этом kp.ru рассказал профессор-невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов.

По его словам, он также поможет справиться со стрессом, взбодриться и улучшить настроение. Еще один полезный напиток из традиционной русской кухни — квас, который может улучшить работу и состояние кишечника.

«Он получается путем естественного брожения и содержит пробиотики — живые полезные бактерии, улучшающие работу и состояние кишечника. Связь между этим органом и мозгом (ось «кишечник-мозг») хорошо изучена. Сегодня известно, что здоровая микрофлора кишечника положительно влияет на память и концентрацию внимания, уменьшая воспаление и улучшая усвоение питательных веществ, необходимых для работы мозга», — отметил Данилов.

Кроме того, профессор призвал обратить внимание на ягодные морсы, которые богаты антиоксидантами, а также напитки на основе меда.

Лайф-коуч Алена Борьессон до этого говорила, что регулярные переработки могут изменить структуру мозга и привести к ухудшению когнитивных способностей. По ее словам, они также грозят эмоциональной нестабильностью и могут усложнить процесс принятия решений.

Ранее была найдена генетическая мутация, защищающая от потери памяти.

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