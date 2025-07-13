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Найдена генетическая мутация, сохраняющая память при болезни Альцгеймера

Immunity: особая мутация в гене APOE3 защищает мозг от потери памяти
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Ученые из Медицинского колледжа Вайля Корнелла установили, что мутация под названием APOE3-R136S ослабляет воспалительные сигналы в иммунных клетках мозга. Это снижает риск нарушений памяти и внимания при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале в Immunity.

Вариация гена APOE3 — R136S — также известна как «Крайстчерч-мутация». Впервые ее обнаружили у женщины из Колумбии, происходящей из семьи с наследственной формой раннего Альцгеймера. Несмотря на большое количество амилоидных бляшек в ее мозге, у нее не развились ни нарушения памяти, ни другие типичные признаки заболевания — даже к 70 годам.

Чтобы понять, как работает эта мутация, исследователи внедрили ее лабораторным мышам с предрасположенностью к накоплению тау-белка, одного из ключевых патологических признаков Альцгеймера. Выяснилось, что мутация защищает мозг от разрушения синапсов, нарушений нейронной активности и образования скоплений тау-белка.

Механизм защиты оказался связан с блокировкой иммунного сигнального пути под названием cGAS-STING. Обычно этот путь активируется при вирусных инфекциях, но при болезни Альцгеймера он работает хронически и чрезмерно, вызывая воспаление и повреждая клетки мозга. Мутация APOE3-R136S ослабляет эту реакцию, снижая воспалительный фон в тканях мозга.

Подавление cGAS-STING с помощью лекарственного препарата дало аналогичный эффект — снижение воспаления и замедление дегенеративных процессов. По словам руководителя исследования доктора Ли Ган, мутацию нельзя внедрить человеку, но воздействие на этот иммунный путь может стать новой терапевтической стратегией.

Сейчас команда изучает, работает ли этот механизм при других нейродегенеративных заболеваниях. Исследование подтверждает ключевую роль воспаления в развитии Альцгеймера и указывает на необходимость учитывать генетические особенности пациентов при выборе тактики лечения.

Ранее был обнаружен новый «ключ» к лечению болезни Альцгеймера.

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