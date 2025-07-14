Ученые не ожидают в ближайшие дни магнитных бурь на Земле

РАН: с 14 по 20 июля магнитных бурь на Земле не будет

Наступившая неделя не принесет на Землю новых магнитных бурь. Об этом, ссылаясь на прогноз Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает газета «Комсомольская правда».

Несмотря на то, что в субботу и воскресенье Солнце было умеренно неспокойным, 14 и 15 июля магнитных бурь не ожидается. Мало того, вся неделя пройдет спокойно. Лишь на следующей неделе, 21–23 июля, ожидаются магнитные бури.

27 июня специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что утром началась слабая магнитная буря. Он напомнил, что Земля попала в поток горячего и плотного солнечного ветра, что вызвало возмущения магнитосферы.

В середине июня на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса. По имеющимся данным, вспышка Х1.3 класса произошла на Солнце 18 июня. Ученые отметили, что это первая за последние три недели подобная сильная вспышка.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.