Заключенный сбежал из тюрьмы и записал видео о своей невиновности

Сбежавший из тюрьмы в США мужчина заявил о своей невиновности в соцсетях

Сбежавший из тюрьмы в Новом Орлеане преступник опубликовал в соцсети ролики, в которых рассазал о своей невиновности, сообщает People.

Власти поверили в подлинность видео, недавно опубликованных в соцсетях, где якобы мужчина с татуировками, называющий себя сбежавшим из-под стражи заключенным Антуаном Мэсси, рассказывает о побеге.

«Пожалуйста, я прошу о помощи», — сказал Мэсси в одном из видеороликов, обращаясь к президенту США Дональду Трампу и нескольким рэперам, включая Лил Уэйна.

Вечером 2 июня полицейские обыскали дом неподалеку от тюрьмы, где мог скрываться беглец. Однако его там не нашли — только одежду, в которой он записывал видео. Хозяин дома, 76-летний Шедрик Бернелл, сказал, что сдает его в аренду, но не знает арендатора и не слышал о Мэсси до побега.

Окружной шериф Сьюзан Хатсон призвала Мэсси сдаться и сотрудничать с правоохранительными органами.

В середине прошлого месяца 11 мужчин, обвиненных в различных преступлениях, сбежали из-под стражи в Новом Орлеане. Шериф Сьюзан Хатсон добавила, что пропажа заключенных была обнаружена во время плановой переклички утром 16 мая. Предположительно, арестанты начали побег ночью. За это время удалось поймать восьмерых беглецов. Власти предлагают вознаграждение в размере $50 тыс. за поимку каждого из остающихся на свободе арестантов.

Ранее в Липецке осудили заключенных, которые вырыли 65-метровый тоннель и сбежали из колонии.