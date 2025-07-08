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Глобальное потепление изменило жужжание пчел и угрожает процессу опыления, предупредили ученые

SEB: высокая температура и тяжелые металлы меняют способ жужжания пчел
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0 Lorenzo Bernini 0/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что повышение температуры и воздействие тяжелых металлов снижают частоту и вибраций крыльев пчел. Эти вибрации играют ключевую роль в коммуникации между пчелами и опылении растений, и их нарушение может привести к серьезным последствиям для популяций пчел и экосистем в целом. Об этом сообщает Society for Experimental Biology (SEB).

Доктор Чарли Вудроу, постдок Уппсальского университета, объяснил, что пчелы используют свои летные мышцы не только для полета, но и для важных функций, таких как коммуникация и жужжание при опылении. В процессе жужжания пчелы сжимают мышцы крыльев до 400 раз в секунду, создавая вибрации, которые сотрясают пыльцу с цветов.

С помощью акселерометров и тепловизионных камер ученые исследовали влияние вибраций на высвобождение пыльцы. Им также удалось обнаружить, что пчелы передают цветам вибрации, кусая их. Это ранее неизвестное поведение пчел привлекло внимание исследователей.

Важным открытием стало то, что температура влияет на эффективность жужжания сильнее, чем ожидалось. Эксперименты показали, что воздействие тяжелых металлов также снижает частоту вибраций крыльев. Нарушение жужжания может ухудшить коммуникацию в улье, терморегуляцию и добычу ресурсов для потомства. Кроме того, снижение активности при опылении может негативно повлиять на размножение растений и биоразнообразие. Если температура станет слишком высокой, пчелы могут начать избегать опыления тех растений, для которых характерно жужжание.

По мнению исследователей, понимание того, как изменения окружающей среды воздействуют на жужжание пчел, может помочь в разработке методов для мониторинга популяций и улучшении технологий автоматического распознавания видов с использованием звуков пчел.

Ранее был найден способ защитить урожай без химикатов.

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