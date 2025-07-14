В Японии сообщили о повышенной сейсмоактивности

У островов Токара за три недели произошло более 2 тыс. землетрясений

С конца июня в районе японских островов Токара произошло более 1,9 тысячи землетрясений. Об этом сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Сейсмическая активность началась 21 июня и продолжается до сих пор, отмечается ведомство. Самый мощный толчок зафиксировали в начале июля — магнитудой 5,5 и на глубине 20 км. Сила подземных толчков достигла шести баллов по японской семибалльной шкале.

В результате происшествия часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали.

В январе в правительственной комиссии Японии по исследованию сейсмической активности сообщили, что в стране готовятся к мощному землетрясению — резко возросла вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Вероятность такого события в ближайшие 30 лет специалистами оценивается в 80%.

Ранее у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.