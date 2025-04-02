У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS) на официальном сайте.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 километрах к северо-востоку от Нисиноомоте. В этом городе проживает примерно 14 тысяч человек. По данным сейсмологов геологической службы, очаг располагался на глубине 26 километров.

31 марта сообщалось, что примерно 298 тысяч человек могут стать жертвами мегаземлетрясения в Нанкайском разломе в Японии. Как писала газета Mainichi со ссылкой на доклад правительственной рабочей группы по землетрясениям, подземные толчки силой не менее шести баллов затронут 31 из 47 префектур Японии. Кроме того, ожидаются цунами высотой не менее трех метров.

Экономические потери в результате возможного землетрясения составят 270 трлн иен (около $1,8 трлн). Количество зданий, которые будут разрушены, может достичь 2,35 млн. При наихудшем сценарии сила возможного землетрясения достигнет девяти баллов. Оно может произойти зимой, а основные разрушения затронут регион Токай.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.