Лондонский аэропорт Саутенд перестал отправлять и принимать самолеты

Аэропорт Саутенд в Лондоне отменил все рейсы после падения самолета

Аэропорт Лондона Саутенд отменил все рейсы после крушения небольшого самолета. Об этом сообщается на странице аэропорта в социальной сети X.

В заявлении говорится, что из-за серьезного инцидента, который ранее произошел в аэропорту, воздушная гавань закрывается до дальнейшего уведомления. Все рейсы отменены, полиция, спасатели и следственные органы ведут расследование авиакатастрофы.

13 июля сообщалось, что авария произошла с самолетом Beechcraft King Air B200, который направлялся в Нидерланды. Он упал сразу после взлета.

Самолет Beechcraft King Air B200 вмещает 7–9 пассажиров. Сколько человек находилось на борту воздушного судна и сколько из них пострадали — не уточняется.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.