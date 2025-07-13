В Петербурге установлен температурный рекорд года

В Петербурге обновлен температурный рекорд 2025 года — +31°C

Санкт-Петербург 13 июля зафиксировал новый температурный максимум 2025 года — +31°C. Об этом сообщил центр «Фобос».

Росгидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до 15 июля включительно.

Опасные явления включают сохранение жары выше 30°C 13 июля, ливни, грозы и шквалы до 24 м/с 14 июля, вероятность града и вихревых явлений и постепенное снижение температуры до +23...+28°C с 15 июля

Оранжевый уровень действует в городе вторые сутки. Пик непогоды ожидается 14–15 июля. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на солнце, избегать поездок на самокатах при шквалистом ветре и соблюдать питьевой режим для профилактики перегрева

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 10 июля был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года: воздух в столице прогрелся до +33,8°С, превысив прошлый показатель на 0,4 градуса.

Ранее «виновника» жары и непогоды в Москве сняли из космоса.