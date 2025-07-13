Выросло число отравившихся хлором в екатеринбургском термальном комплексе

Количество отравившихся хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге достигло 31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что в региональный токсикологический центр были доставлены 19 пациентов. 14 человек госпитализировали, 13 из них находятся в состоянии легкой степени тяжести, один — средней тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении.

До этого сообщалось, что работникам комплекса отдыха «Баден-Баден» в Екатеринбурге потребовалась срочная помощь медиков в связи с отравлением. Сотрудники жаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту.

По словам представителя центра отдыха, из-за ошибки одного из сотрудников технической службы по всему комплексу распространился крайне неприятный запах хлора. Сотрудники спасательной службы получили отравление и лежат под капельницами. Сначала комплекс был закрыт, но после обеда его вновь открыли для посетителей.

Ранее более 30 человек отравились морепродуктами в Адыгее.